中共中央政治局委員、外長王毅昨天與沙烏地阿拉伯外交部長費瑟通話時表示，以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加薩民眾的集體懲罰。

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）7日對以色列南部發動大規模突襲，促使以色列對長期封鎖的加薩走廊（Gaza Strip）展開致命空襲和砲襲行動。外電指預料以色列將對哈瑪斯發動地面攻擊行動，並事先警告巴勒斯坦人撤離加薩北部。

中國外交部官網今天披露了王毅與費瑟（Prince Faisal bin Farhan）有關以巴衝突的通話內容。

王毅表示，「中方反對並譴責一切傷害平民的行為，因為這違反人類基本良知，違反國際法基本準則。以色列的行為已超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙（薩）民眾的集體懲罰」。

他說，各方都不應採取任何使事態升級的行動，而應盡快回到談判桌上。

王毅並指出，中方正與各方密集溝通，推動停火止戰。當務之急是全力保障平民安全，盡快打通人道救援通道，維護加薩民眾基本需求。

費瑟則表示，沙國對當前巴以局勢發展深感憂慮，譴責一切攻擊平民的行為，反對以色列強行將加薩民眾遷移至地區以外；目前有必要將人道物資盡快送到加沙民眾手中，希望國際社會共同努力，避免衝突擴及其他國家。

費瑟還提及，沙方認為，若不落實聯合國安理會相關決議，不建立獨立的巴勒斯坦國，巴勒斯坦問題就無法公正和持久解決。