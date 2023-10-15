許多人會選擇自慰解決生理需求，但有人擔心每天自慰是否不正常？性學博士許藍方表示，打手槍或有慾望跟每天要吃飯是一樣的，是正常行為，反而是有慾望卻找不到合適的方式宣洩，以及完事後不開心，才是不正常的。

許藍方日前在YouTube頻道解釋，性慾就像是吃飯，因此每天會想打手槍很正常，若是能在對的時間、地點打手槍是無妨，但如果是在不適合的地方急著要執行，或自慰完後沒有感到開心，那就是不正常，就如同一直想要吃飯，把自己吃得很撐、不舒服還一直塞，都是異常現象。

許藍方說，自慰後的感受很重要，應注意是否造成生活上的困擾與心理、生理壓力，而不是著重在一天做幾次的問題上，認為不正常的不是行為，而是心態，只要慾望有滿足、自己開心就夠了。

泌尿科診所醫師高銘鴻也曾指出，適度的自慰不會影響男性的生育能力，也不會導致性功能障礙或心理健康問題，1天3次到3天1次都算正常，只要不影響生活的步調即可，如果真的打手槍打到覺得累，甚至頭痛，代表真的需要休息，並表示過度自慰恐造成性行為時的壓力，導致陽痿或早洩。