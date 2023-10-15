華語樂壇天后CoCo李玟今年7月初傳出逝世的消息，讓外界感到相當不捨及痛心，至於李玟的大姊李秋林、二姊李思林則為她打理後事，而本月12日是李玟去世百日，粉絲們也在網上悼念她。最近，二姊李思林出席活動時，再度被問到李玟的相關話題，她也透露了預計將在10月底安葬李玟的骨灰。
李玟的二姊李思林多次為妹妹發聲，可看出一家人感情深厚，如今李玟過世，前陣子適逢中秋佳節李思林轉發李玟的過去的文章說：「這個中秋沒有了妹妹月亮也變得不圓了！現在只能用以往妹妹難過時候安慰她的話來提醒一下自己…..我會努力往前看、照顧好家人」，並表示希望李玟在天堂繼續勁歌熱舞，照亮每顆愛她的心。
據港媒《星島頭條》報導，14日李玟的二姊李思林出席活動，表示自己心情調適後，比過去好些，但還是會顧慮母親的心情，盼媽媽也能走出喪女之痛。此外，李思林提到李玟骨灰安葬的地點一切都會尊重媽媽的意見，並透露預計在10底會安葬，「會跟著媽媽想去哪我們就去哪裡，她應該安排了一個墓地，有的時候會再通知大家。」
事實上，李玟生前曾向老公Bruce表示，希望將自己的骨灰灑到馬爾地夫的大海裡或是能永遠待在家鄉，自認是武漢姑娘的李玟，對故鄉相當重感情，也希望自己能葬在此處。對此，李思林當時曾回應，李玟生前兩個地方都有講過，她們也會到武漢陪母親探望親戚之餘，看看當地的墓園。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。