華語樂壇天后CoCo李玟今年7月初傳出逝世的消息，讓外界感到相當不捨及痛心，至於李玟的大姊李秋林、二姊李思林則為她打理後事，而本月12日是李玟去世百日，粉絲們也在網上悼念她。最近，二姊李思林出席活動時，再度被問到李玟的相關話題，她也透露了預計將在10月底安葬李玟的骨灰。

李玟的二姊李思林多次為妹妹發聲，可看出一家人感情深厚，如今李玟過世，前陣子適逢中秋佳節李思林轉發李玟的過去的文章說：「這個中秋沒有了妹妹月亮也變得不圓了！現在只能用以往妹妹難過時候安慰她的話來提醒一下自己…..我會努力往前看、照顧好家人」，並表示希望李玟在天堂繼續勁歌熱舞，照亮每顆愛她的心。

據港媒《星島頭條》報導，14日李玟的二姊李思林出席活動，表示自己心情調適後，比過去好些，但還是會顧慮母親的心情，盼媽媽也能走出喪女之痛。此外，李思林提到李玟骨灰安葬的地點一切都會尊重媽媽的意見，並透露預計在10底會安葬，「會跟著媽媽想去哪我們就去哪裡，她應該安排了一個墓地，有的時候會再通知大家。」

事實上，李玟生前曾向老公Bruce表示，希望將自己的骨灰灑到馬爾地夫的大海裡或是能永遠待在家鄉，自認是武漢姑娘的李玟，對故鄉相當重感情，也希望自己能葬在此處。對此，李思林當時曾回應，李玟生前兩個地方都有講過，她們也會到武漢陪母親探望親戚之餘，看看當地的墓園。