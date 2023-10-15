行竊畫面曝！25條通徒手爬6樓進屋搜刮 警歎：蜘蛛盜

犯嫌攀爬至樓頂行竊。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市一名傅姓慣竊，先前已於雙北地區已犯下20幾起住宅竊盜，同時身背詐欺、竊盜、毒品等5條通緝。三重警分局日前掌握行蹤，並於正義北路、平安街口一區將當時正在超商前滑手機的傅男成功圍捕，面對員警盤查，傅男竟還呈報弟弟的身份證字號，想藉此蒙混過關，遭識破後甚至企圖逃逸。警方當場壓制逮捕，同時起獲安非他命3包，訊後全案依詐欺、毒品危害防制條例、住宅竊盜等罪嫌，移送新北地檢偵辦。

三重警分局指出，涉案人傅男一向居無定所，先前已身背5條通緝、20數條竊盜案，並於雙北地區四處躲藏，難以掌握行蹤。警方此次透過監視畫面掌握行蹤，後於超商前確認該名男子為身背數條通緝的傅嫌後，立即上前盤查。

面對員警盤查身分時，傅男甚至謊報弟弟的身分證字號，企圖蒙混過關卻遭警方識破，當場依違反詐欺、竊盜、毒品案等罪嫌，全案詢後移送新北地檢偵辦。

警方表示，傅男其實相比他人有著一身攀爬的好本領，竊盜方式如同電影「蜘蛛人」般徒手爬到高樓層住宅行竊；不過很可惜，傅男這身好本領卻用錯地方，反成為偷竊慣犯，最終仍被警方逮捕歸案。

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