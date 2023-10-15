環狀線北環段CF680A區段標工程範圍圖。（台北市捷運局提供／蔡亞樺新北傳真）

北環段完工願景及效益路線圖。（台北市捷運局提供／蔡亞樺新北傳真）

捷運環狀線第二階段南北環段工程有新進展，北環段五股蘆洲間的CF680A區段標工程今（15）日上午舉行開工動土典禮，主持典禮的台北市長蔣萬安表示，南北環8個工程區段標，已有4個區段標開工，而北環段在新北市3個標案都順利開工，北市剩下區段標「我們要加把勁」，但雙北就是一家人，盡力發包開工。

北環段CF680A區段標橫跨新莊、五股及蘆洲地區，全長3.3公里，包含Y19A、Y19B及Y20等3座地下車站，今年6月由工信工程以148億餘元得標。路線起點從環狀線新北產業園區站起，沿五工路，右轉五權路、穿越二重疏洪道、經高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止。

CF680A區段標今日上午在新北市更寮國小辦理開工動土典禮，由台北市長蔣萬安與新北市副市長陳純敬共同主持，立委林淑芬及新北市議員顏蔚慈、黃淑君、李宇翔、陳明義皆到場，蔣萬安持香祝禱祈求工程順利完工。

蔣萬安致詞表示，南北還段8個土建區段工程，其中4個區段標已經開工，雙北捷運網絡拼圖一塊一塊拼起來，朝向更便捷、效率的方向邁進，CF680A區段標具指標性，串連雙北的北環段，規模大且工程難度高，但完工後大幅縮短通勤時間，新北產業園區到士林僅20分鐘，到大直從近50分鐘縮短變28分鐘。

蔣萬安說，CF680A區段標是繼CF680B、CF680C及CF670A，第4個開工區段標，新北的北環段3個區段標都順利開工，雙北就是一家、不分彼此，對市民好的就是盡全力發包開工，北市剩下4個區段「我們能夠加把勁」，南環段政大站到大坪林站也可馬上發包開工，施工過程對地方造成衝擊影響，會加速施工確保安全。

陳純敬提到，很多人甚至新進議員不明白捷運工程在新北境內卻由台北市政府主辦，環狀線本來是要民營化，後來改由政府做，但當時新北市捷運局還未成立，中央決定由北市府捷運局幫忙，北市捷運局給予許多幫助，大家理念慢慢接近，才能夠開工動土。

陳純敬表示，與上一任台北市政府有個默契，一定時間之後監督單位或主辦單位由台北市捷運局委託新北市捷運局辦理，提升行政效率，已有共識就只等待時間，他打趣說，「就跟藍白合一樣，要等待時機」，環狀線交接去年5月排好計畫，等有一天換市長可以達成，現在已順利交接，期待未來捷運行政效率更精進。