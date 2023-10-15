花蓮市中華國小部分教室太陽東照與西曬問題嚴重，民間公益團體今與隔熱紙公司合作，到學校替11間教室玻璃貼上隔熱紙，盼能助校方解決難題，提升學童學習成效。（羅亦晽攝）

花蓮市中華國小部分教室太陽東照與西曬問題嚴重，民間公益團體今與隔熱紙公司合作，到學校替11間教室玻璃貼上隔熱紙，盼能助校方解決難題，提升學童學習成效。（羅亦晽攝）

花蓮市中華國小部分教室受太陽東照與西曬影響，光線刺眼、室溫超高，校方雖有裝設窗簾，卻無法有效降溫，甚至衍生室內光線不足等問題。民間公益團體斥資近80萬元，與隔熱紙公司合作，替學校11間教室玻璃貼上隔熱紙，盼助校方解決難題，提升學童學習成效。

中華國小學校因位置關係，部分教室常受太陽東照與日曬影響，長期熱心公益替校園日照問題的和聲汽車音響隔熱紙公司得知後，便與國際獅子會300A5區第7分區聯繫，希望能透過公益活動，替中華國小解決問題，經與縣府及校方聯繫，今天與全台約20間廠商前往校園，免費替11間教室玻璃裝貼隔熱紙。

國際獅子會300A5區第7分區主席闕志安說，中華國小太陽東照、西曬的問題很嚴重，且場勘發現部分裝有窗簾的教室出現一些後遺症，如光線不足的問題，學生光線不足的情況下，看書時頭愈來愈低，視力受到影響，甚至開了冷氣，室內溫度還是超過31度，沒辦法有效隔熱。

他說，這次是大家首次替花蓮的校園裝貼隔熱紙，11間教室總金額約80萬元，如未來成效良好，將訪視其他學校，他校若有需要會盡力幫助。

中華國小校長江政如表示，學校環境改善得循序漸進，雖然現在班班有冷氣，但有些教室方向不好，如西棟4間教室，早上曬、下午曬，僅管室內已裝2台冷氣、上方施作防水隔熱，溫度仍維持在攝氏30度以上；幼兒園靠走廊側教室因無窗簾，老師反映小孩子睡覺刺眼，也希望能加裝。

他說，得知公益團體願意替學校裝貼隔熱紙的義舉，評估後也不會影響室內光線，便請他們先替較有迫切需求的6間幼兒園教室、1間幼兒園餐廳，及西棟4間教室裝貼，感謝大家讓校園環境能有更進一步的改善。