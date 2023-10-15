不少人會用蔥薑蒜去除海鮮或肉類的腥味，並達提味的效果，一名女子近日下廚，先生告訴她九層塔的葉子剝除後，剩下的梗可用來汆燙海鮮及肉，不僅能有效去腥，還有股淡淡的九層塔香，她將其分享到網路，讓不少婆媽驚訝直呼「長知識」，大讚此方法根莖葉都不浪費，另也有人說香菜去腥的效果更好。

原PO日前於臉書社團《家常菜》指出，家中煮飯主要由先生掌廚，有天先生告訴她，九層塔的梗可汆燙海鮮或燙肉，不僅能有效去除肉質的腥味，還會有股淡淡的九層塔香。

貼文引發逾5千人討論，不少婆媽驚呼長知識，「我都丟掉，沒想到可以這樣，學到了」、「物盡其用毫不浪費」、「從來沒聽過，有機會來試試看」、「又學了一招」、「最怕海鮮腥味了，感謝提供了好方法」、「立刻筆記」、「太棒了，完全不浪費」。

其他料理老手則說，「不愛蔥薑蒜味的可以用九層塔梗代替，但羊肉那種味道重的就沒辦法了」、「九層塔的梗和香菜的根都是很好用的，剁碎拿來當醃製肉的香料，或丟到湯裡面熬完撈掉」、「香菜去腥的效果更好」、「九層塔的梗還可以拿來熬醬汁」。