天注定的緣分才能成為一家人，《搜狐網》盤點十二生肖，其中3生肖同屬一家人，不僅大災大病不進門，還能連三代富貴，有享有不盡的福氣。

生肖命理學上，有所謂「三合一」和「六合一」的理論，如果一家三口生肖屬此組合，就像錦上添花一樣，財富在外，健康在內！太歲命理、性格和諧，家庭生活吉祥如意。如果是兄妹，家裡財運就會旺盛，沒有什麼意外，吉祥、長壽、富貴俱全。

▌鼠、狗、虎

鼠、狗、虎年出生的人，分屬五行的水、木、土，此生肖組合最相配，每個人都是自己的貴星和幸運星。沒有人自私，家庭生活和諧，因此這樣的家庭很容易致富，如果是情侶也會廝守百年，甚至延續至下一代。

▌雞、牛、蛇

雞年生的人聚集財富和幸福，屬蛇的人性格比較衝動，屬牛的人可在家裡扮演「白臉」的角色，化解矛盾，創造和諧。這樣的生肖組合，家庭興旺，禍不入門，聚集財富。

▌豬、兔、龍

三生肖命運相合，各有光彩和幸運星，從五行角度來看，屬豬者水相能招財，屬兔者木行能聚財，屬龍者土行能生財。三者在一起祛除邪氣，還能家財不散，財源不斷，三代之內沒有大小病痛。