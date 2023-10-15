法國今天敦促有伊朗相挺的黎巴嫩什葉派民兵組織「真主黨」（Hezbollah）切勿捲入以色列和哈瑪斯之間的衝突，擔心以黎邊境局勢惡化將擴大戰線。

法新社報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）爆發衝突，昨天有記者群在靠近以色列邊境的黎國南部進行採訪時不幸遭到波及，造成1死6傷，巴黎當局今天呼籲保障採訪記者的安全。

法國總統辦公室今天發布聲明表示，真主黨和黎巴嫩必須「保持克制，避免該地區爆發第2戰線」，否則「第1個受害者將會是黎巴嫩」。

聲明強調，「不應給予黎巴嫩再次陷入戰爭的藉口」，尤其是黎巴嫩多個月來權力真空、政府無法正常運作，國力「正處於極度弱化」的狀態。

哈瑪斯7日對以色列發動突襲，導致以色列有1300多人死亡並擄走150多人當人質；自那時起，黎巴嫩真主黨便和其他巴勒斯坦派系合作，跨境與以色列交火。

以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩走廊（Gaza Strip）發動報復性空襲與砲擊，造成了2200多人死亡。

法國總統辦公室重申以色列「有權自衛」，並呼籲以色列在轟炸加薩走廊時，應採取一切措施保護平民。

法國也強調，它並未接獲向以色列提供軍援或參與軍事行動的要求。