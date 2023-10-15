總統大選倒數破百，國民黨總統參選人侯友宜與國民黨基隆市立委參選人林沛祥聯合競選總部今日成立。國民黨主席朱立倫表示，和平是民眾最大目標，希望由侯帶領中華民國走向和平，也要讓林沛祥進立院，和侯友宜攜手翻轉台灣。侯友宜說，這次選舉是和平與戰爭的選擇，並承諾當選逐個查出民進黨執政下的弊案。

包含基隆市長謝國樑、中廣董事長趙少康、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、立委李德維、立委王鴻薇等人都到場站台，立委陳玉珍也特地從金門跨海來到基隆共襄盛舉。

朱立倫表示，林沛祥有3高，身高高、學歷高、志氣高，中央一定要有一位了解基隆的立委，未來在立院和侯友宜提出的政策合作，改變從台灣最北部開始做起。他也強調，近日以巴戰爭及烏俄戰爭讓大家很難受，大家最大的目標就是維持和平，因此兩岸一定要和平，也相信侯友宜能為兩岸帶來和平，希望剩下3個月的時間，團結所有力量支持侯友宜與林沛祥。

侯友宜指出，林沛祥擔任議員時，曾到新北市觀摩捷運TOD發展，捷運蓋到哪，都更做到哪的發展，但是基隆相較新北及台北，資源不足。他認為，北北基是一個通同生活圈，各區的發展及資投注應該相等考慮、對待，因此他承諾，未來會和林沛祥在立院合作，幫助改變基隆，團結共同生活圈的資源。

他提到，這次選舉是戰爭與和平的選擇，出訪新加坡及日本時，大家都在關心兩岸是否會爆發戰爭，另外在紐約，台灣也紅得發紫，以往不認識台灣的民眾都因為新聞報導，非常擔心台灣。

侯友宜表示，他在新聞上看到美國對以色列及烏克蘭的支持，除了感謝美國對台灣的友好支持，也相對讓大家看到世界都在關心台灣的安全，他譴責民進黨執政將兩岸推向戰爭邊緣，並承諾會讓兩岸走向和平安全。

他說，訪美時外界擔心他沒有國防外交歷練，但是相較其他人，他刑警的背景讓他有實戰經驗，面對重大綁匪，他都身先士卒，提前做好準備，因此他結合過去經驗，用攻堅理論搭配學者提出的理論，提出3D理論，也深獲日本及新加坡等國支持。