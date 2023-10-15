新北市就業博覽會將在17日上午10時至下午2時於新北市政府6樓大禮堂登場，新北市勞工局與新北市榮民服務處合作，邀請鼎泰豐、王品餐飲、特力屋、IKEA等53家廠商，提供2612個職缺，其中有615為兼職職缺，歡迎民眾踴躍前往。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，疫情後經濟復甦，帶動人力需求回升餐飲旅宿業，此次職缺有4成2都是，另外科技業佔比1成3、零售量販業佔2成5。待遇方面鼎泰豐開出平均40K起的薪資，瓦城泰統集團招募資深店經理，起薪也開出55K。

另外和運租車延攬應用系統及App開發工程師，開出起薪45K的條件；媒體東森國際則開出包含社群編輯、新聞從業人員等超過200個職缺。

陳瑞嘉說，活動現場還設置「AR／VR科技求職專區」，提供求職民眾虛擬面試體驗，身歷其境的了解工作環境，同時也規劃了「青年就業服務專區」及「履歷健診服務」，提供求職者現場諮詢管道，透過面試技巧建議並搭配合適就業方案，協助釐清職涯方向以增進求職成功率。

活動詳情請上「新北市人力網」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)或電洽0800-091-580（您就業、我幫您）