一名媽媽帶著女童日前穿越新北市林口區文化三路一段時，女童遭到一輛闖紅燈未禮讓的休旅車撞上，所幸女童送醫後無大礙，有民眾將整起事故過程的影片上傳臉書社團，引發眾多網友撻伐，大罵休旅車駕駛「低能兒該判刑」、「瞎子也能開車」，警方已調閱路口監視器釐清，將針對違規事實開單告發。

有民眾在臉書社團「林口大家庭」上傳一段影像，10月14日上午11時在文化三路一段52巷口，女童在斑馬線跑跑跳跳準備穿越馬路，一輛白色休旅車竟違規闖紅燈，女童當場被撞倒臥在地，後方的媽媽趕緊衝上前將女童扶起。休旅車駕駛停車查看，並將女童送醫救治，幸好僅受到輕微擦挫傷。

這段影片引起網友眾怒，網友紛紛留言，「這台車太可惡了」、「這個扣牌扣駕照都還不夠，應該直接把車壓掉」、「該抓起來坐牢，完全無視於紅綠燈、行人，旁邊的車都停在那兒，他是瞎了嗎？」也有網友認為，過馬路孩子真的要牽好手。

林口警分局表示，經查詢未有報案及救護紀錄，目前已調閱週遭監視器通知雙方釐清肇因，並依據影像中違規事實製單舉發，並持續加強各路口汽機車駕駛不停讓行人執法。警方呼籲，駕駛人務必遵守「路口慢看停」觀念，接近路口降低速度，遵守行人優先通行。