以巴衝突情勢愈演愈烈，日本政府安排撤僑包機搭載8名僑民，在日本時間今天凌晨抵達阿拉伯聯合大公國的杜拜。另外，51名日僑搭乘韓國軍方運輸機於10月14日晚間抵達首爾近郊。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府外務省表示，截至10月9日止，旅居以色列及巴勒斯坦的日本人約有1300人；面對以色列準備展開大規模軍事作戰行動，日本政府安排一架包機協助當地日僑撤離。

而表達有意搭乘包機離開當地的8名日僑在日本時間10月14日深夜11時30分過後，搭上包機從以色列特拉維夫的機場起飛，並在今天凌晨2時40分左右降落杜拜。

另外，共同社報導，韓國政府10月14日表示，將安排軍方運輸機撤離163名當地韓僑，機上同時也搭載當地51名日本人及6名新加坡人，並於14日晚間飛抵韓國首爾郊區的軍用機場。

韓國外交部表示，日本外務大臣上川陽子及駐以色列大使水嶋光一已在10月14日透過外交管道表達謝意。

韓國今年4月從發生軍事衝突的蘇丹撤僑時，也協助當地日本人撤離。韓國外交部人士說，韓國與日本在海外發生緊急狀況時，相互協助的案例很多。