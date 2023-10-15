廣播界年度盛事第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮14日晚間於台北國父紀念館熱鬧展開，高雄廣播電台「Chill是青春」主持人「倫瑆」包辦少年節目獎與少年節目主持人獎。（廣播金鐘獎主辦單位提供／洪浩軒高雄傳真）

廣播界年度盛事第58屆廣播金鐘獎頒獎典禮14日晚間於台北國父紀念館熱鬧展開，高市府新聞局所屬的高雄廣播電台成績亮眼，豪奪「音效獎」、「少年節目獎」與「少年節目主持人獎」等3項大獎，此佳績是近20年來獲獎數最多，並已追平歷屆最高紀錄。

高雄廣播電台「光影詩歌」節目主持人「安起」獲得音效獎、「Chill是青春」主持人「倫瑆」雙料入圍並得獎，獲評審青睞，包辦少年節目獎與少年節目主持人獎。高市府新聞局表示，獲得金鐘獎的肯定，不僅代表高廣節目製播品質深受專業評審認可，多元與注重社會關懷的節目獲獎，更彰顯高市府公平城市、社會共好施政目標獲得認同。

安起表示，可以與聲音一起工作是十分浪漫的事情，除了感謝高廣給予最大空間進行聲音實驗，也感謝節目中介紹的攝影家們，用影像做她最強大的後盾，感謝許多人給予協助。

曾經擔任社工的倫瑆表示，隔行如隔山，從社工角色轉換為廣播主持人，實屬不易，但是過往經驗也是他成長的養分，未來希望持續努力，呈現更多元的節目內容給聽眾。