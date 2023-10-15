雞蛋營養豐富，是容易取得又平價的優質蛋白質來源，但很多人常聽聞蛋吃多會造成膽固醇高漲，而在食用上有所顧忌，甚至會丟棄蛋黃只吃蛋白。對此，營養師張馨怡表示，吃蛋就是要吃全蛋，才能獲取完整的蛋白質跟營養素，但若為膽固醇代謝異常者，當然要控制飲食中高膽固醇份量；而對於膽固醇代謝正常者來說，1天2顆蛋都不是什麼大問題。不過，她也提到，若用豬油煎蛋或飲食油膩，肯定升膽固醇指數會比較高，建議吃水煮蛋較佳。

張馨怡在臉書專頁「Na個營養師 Joanna」發文提到，蛋吃多會增加膽固醇的迷思很早就被破除，過去上課還宣導，1天膽固醇不要攝取超過300mg，而一顆蛋黃膽固醇就高達240mg左右，所以建議蛋1周大約吃3次就好，導致她每次都丟掉蛋黃，只敢吃蛋白，深怕血膽固醇會升高，殊不知此舉把蛋最精華、最營養的地方給丟掉。

張馨怡接著說明，血中膽固醇約80％是由人體自行合成，約20％才是從飲食中獲得，況且身體很聰明，當飲食中膽固醇吃多，體內會自行調控生成量，所以1天限制300mg的量也早被取消。

不過，張馨怡指出，若為膽固醇代謝異常者，的確就要控制飲食中高膽固醇的份量，如蛋黃、魚卵等。而高飽和脂肪酸的食物，像是紅肉等，對體內膽固醇生成的影響還比較大。

張馨怡強調，所以吃水煮蛋，對膽固醇代謝正常的人來說，1天2顆都不是什麼大問題，但若用豬油煎蛋或飲食油膩等，肯定升膽固醇指數還比較高。

談及蛋的營養，張馨怡說，蛋除了有優質的蛋白質、維生素A、D、E、B2、B6、B12、葉酸、泛酸和膽鹼、硒、鋅、鐵、磷，還含有護眼的植化素，即葉黃素、玉米黃素。食用後有補營養、護眼、增肌、防失智、活化腦力等好處。

張馨怡建議，吃蛋就要吃全蛋，蛋黃可別丟，才能補到完整的蛋白質跟營養素。蛋每天攝取1～2顆就好，其它食物選擇，包含豆、魚貝、肉、乳品類，都是良好的蛋白質來源，多樣化的營養攝取，身體自然會變健康。