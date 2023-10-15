台中爵士音樂節日前盛大登場，台中市農業局攜手文化局與農會打造「超橘Disco霓虹派對」裝置藝術，即日至22日於市民廣場旁展出。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中市農業局攜手文化局與農會將「台中好橘」品牌結合「爵士音樂節」共同行銷，即日至22日於市民廣場旁設置「超橘Disco霓虹派對」吸睛打卡區，並推出周末互動活動。（中市府提供／潘虹恩台中傳真）

台中爵士音樂節日前盛大登場，台中市農業局攜手文化局與農會將「台中好橘」品牌結合「爵士音樂節」共同行銷，即日至22日於市民廣場旁設置「超橘Disco霓虹派對」吸睛打卡區，推出周末互動活動也與店家結合打卡抽獎，推廣在地優質農產。

台中是茂谷柑及椪柑的全台最大與第2大產區，中市農業局於2020年整合在地產區農會資源，創建「台中好橘TOP ORANGE」品牌。此次與文化局、豐原區及東勢區農會跨界合作，將「台中好橘」品牌結合「爵士音樂節」共同行銷，利用霓虹燈條結合台中好橘、流行字眼等元素，打造「超橘Disco霓虹派對」裝置地景藝術，行銷在地農產。

農業局指出，去年爵士音樂節，台中好橘品牌結合台中市花卉設置「花現好橘」裝置藝術廣受民眾好評，今年再度打造「超橘Disco霓虹派對」裝置藝術，將於21日傍晚舉行橘咪吉祥物見面會、與民眾互動橘子拳、疊疊高升，以及使用在地農產加工品柑橘果汁進行花式調酒表演及魔術表演，讓民眾聆聽音樂之餘，有更深層的藝術體驗和文化感受。

農業局表示，台中市東勢、石岡、新社、豐原、和平及北屯等地區，由於氣候溫和涼爽，適合柑橘類水果生長，每年10月至隔年5月會陸續出產酸甜多汁的椪柑、桶柑及茂谷柑等不同的柑橘，期待透過「台中好橘」品牌建立增加市場區隔，進而提升品牌形象和宣傳效益，為在地農民創造更高收益。

農業局強調，市府接下來即將登場活動有購物節、搖滾台中、2023新社花海暨台中國際花毯節等大型活動，農業局也依照活動屬性、當季在地風土農特產，規劃並響應，從城市形象、在地風土農特產、生活方式等，透過各種連結讓大家看到台中市農特產特色。