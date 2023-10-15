伊朗外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）14日在卡達多哈，會見了巴勒斯坦激進組織哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh），雙方討論哈瑪斯在以色列的襲擊，並同意「繼續合作」以實現哈瑪斯的目標。

哈瑪斯7日對以色列發動突襲，以色列隨即對迦薩地帶展開空襲回擊，衝突的升級已導致2地數千人死亡，迦薩地帶已有數十萬人離開家園。

據《路透》報導，阿布杜拉希安在會晤中稱，哈瑪斯的這次襲擊是「歷史性的勝利」，挫敗了以色列對巴勒斯坦領土的佔領。

另據法國國際廣播電台（RFI）引述伊朗官媒報導，哈尼雅與阿布杜拉希安的會晤，是以巴爆發新一輪衝突以來，哈瑪斯和伊朗官員之間的首次會面。哈尼雅14日還會見了卡達總理兼外長謝赫·穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）。