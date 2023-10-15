藍白合首場幕僚會議昨登場，國民黨主張開放式民主初選，但民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊深夜發文，並舉民進黨1995年總統黨內初選為例，質疑當時因不當動員受到重傷。對此，當年還是大學生的民進黨立委趙天麟回憶，當年他以支持者身份參與，是參與人數的30萬分之一，並定調此初選為一場成功的公民運動。

時光倒回1995年民進黨總統初選，當時規採兩階段選出候選人，第一階段由黨內幹部與一般黨員投票，從登記參選的彭明敏、許信良、林義雄、尤清4人中選出2名候選人，第二階段由一般民眾進行投票，最後將第一階段及第二階段各50％比重進行合計；第一階段由彭明敏、許信良勝出，兩人花費2個半月巡迴台灣各地，舉辦50場政見說明會，最終彭明敏勝出。

黃珊珊在藍白合會前會結束後，於凌晨發文指出，1998年她參加新黨的開放式初選，踏入政壇，但是那場初選卻是造成黨內分裂，人才流失，政黨形象重挫的「動員比賽」，她當面告訴侯友宜競辦執行長金溥聰這個慘痛經驗。柯文哲競選辦公室主任周榆修也當場提到1995年民進黨總統黨內初選也因不當動員受到重傷。

不過，趙天麟對此有不同意見，他質疑，民眾黨談判代表為了反對國民黨公民投票的初選方式，把民進黨1995年用兩階段的總統提名初選扭曲為亂象、小圈子動員，就需要他這個「親身參與者」科普還原一下事實了。

趙天麟回憶，1996年3月是台灣首次總統直選，前一年民進黨採取兩階段初選，幹部評選及黨員投票佔50％，第二階段佔50％，辦50場辯論會（後來辦了49場），由不分黨派公民，憑身分證領取代幣於現場投票，會後直接開票，總投票數高達30萬人，最後由彭明敏勝出，一般認為組織動員力較強的許信良最後卻輸了。

趙天麟說，過程熱鬧順利，多場次辯論會成為民進黨理念宣達最直接的方式。唯一的「亂象」反而是黃珊珊過去所屬的新黨想要鬧場，但都被嚴謹的選務人員及糾察隊給排除。他當時是大學生，支持民進黨但不是黨員，參加了辯論會也參與了投票，是那30萬分之一。

「黨中央已經定調不評論藍白合或不合，其實我相信大部分的國人對這種空無理想只剩仇恨值的組合也興趣缺缺。」趙天麟說，藍白合在彼此理念根本不合情況下本以怪誕，兩黨初選提名更素以黑箱惡搞著稱，所以兩黨想怎樣「合」他沒有評論，但不要亂扯1995年那場成功的公民運動下水，只會讓藍白更自慚形穢。