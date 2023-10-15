一審認定侯男為主肇責，依過失致死罪判1年，陳女僅遭判6月、可易科罰金。該案上訴至高雄高分院，法官考量陳女和侯男已共同賠償李女家屬310萬元，改判侯男6月、陳女5月，均可易科罰金、緩刑2年，可上訴。（取自司法院裁判書系統／袁庭堯高雄傳真）

屏東陳姓女子開車時一次切換兩車道，後方緊隨的侯姓男騎士閃避不及、撞上路肩的李姓女腳踏車騎士，害李女傷重身亡。一審認定侯男為主肇責，依過失致死罪判1年，陳女僅遭判6月、可易科罰金。檢方認為陳女才該扛主責，不服上訴。高雄高分院考量陳女和侯男已與李女家屬和解，改判2人緩刑，但陳女二審才認罪，須多接受法治教育課程2場次，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

2020年10月6日下午，陳女駕駛小客車沿屏東市復興路由南往北行駛，打算右轉進入台糖街。陳女當時有打方向燈，但沒注意到後方緊隨的侯男，一口氣直接跨越外側快車道、機慢車道。

當時侯男車速約50公里，被陳女突然的鬼切嚇到，下意識朝右閃躲，當時李女正好在侯男右前方，侯男閃避不及，直接撞翻李女，兩人當場慘摔滾地，後車的行車紀錄器清楚拍下事發過程。

當時，侯男臉部直接撞擊路面，導致斷牙、四肢擦挫傷。李女頭部遭重創，經送醫搶救3天後仍宣告不治。

開庭時侯男喊冤，強調自己被陳女突然切換車道所逼，當時根本沒有反應的時間，想要從陳女、李女之間的空隙穿越，才不慎撞上李女。事後自己不但要花大錢植牙，還得面臨撞死李女的肇責。

陳女強調，當時她沒看到後方有車，先打方向燈才切換車道，差不多5秒後聽到碰一聲，才知道出車禍。陳女律師還主張，侯男車速過快、未注意車前狀況、超車不慎才導致意外，陳女無責。

一審法官認為，陳女一次變換兩個車道時，未注意安全距離和讓直行的機車先行，顯有違反道路交通安全規則的過失，犯後飾詞狡辯，依過失致死罪判6月、可易科罰金。侯男當時超速且未注意前方狀況和兩車並行的間隔距離亦有過失，但坦承犯行，判1年。

檢方不服，認為陳女駕車不當、才應該是主肇責，陳女、侯男也力爭上訴。高雄高分院法官認為，陳女與侯男均已與李女家屬和解，共同賠償310萬元，改判侯男6月、陳女5月，均可易科罰金、緩刑2年。但陳女二審時才坦誠犯行，須多接受法治教育課程2場次，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。