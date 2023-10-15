合唱〈抱一抱一下〉前，魏如萱大方擁抱八三夭主唱阿璞。（KKLIVE提供）

八三夭與暖場嘉賓寬仔開心慶功。（KKLIVE提供）

「八三夭」14日在高雄巨蛋舉辦「顛倒世界」演唱會，會後慶功宴上，主唱阿璞分享近來參加陸綜《披荊斬棘3》，與林志穎、瘦子同台，也跟很多哥哥在宿舍一起生活，「認識很多有才華哥哥是滿大的收獲」。其實林志穎車禍受傷後不到一年就全力投入節目，阿璞佩服地說：「即使這麼成功的哥哥還這麼努力敬業，對我是很大的啟發。」

阿璞忙節目也兼顧巡演，行程滿檔，一天當三天用，他昨在演唱會上大展唱功，不料與魏如萱（娃娃）合唱完後，因為控台突然出狀況，只好在台上尬聊10分鐘，還好娃娃是專業主持人，口才一流，阿璞說：「還好嘉賓是娃娃來，如果只有我們5個人怎麼辦，那10分鐘像10個小時，不好意思讓娃娃做兩份工，之後會請她吃飯。」

貝斯手霸天則回憶以前在live house曾遇過跳電40分鐘，雖然恢復供電後，八三夭仍上台唱完，但「我們就直接退票了」，阿璞則笑說：「我們應該要增加聊天的能力。」

談到好朋友蔡黃汝（豆花妹、花花）主持的《飢餓遊戲》入圍金鐘獎，阿璞公開替她拉票，他說「她入圍金鐘滿替她開心的，算是職業生涯重要里程碑」，他也表示，「其實花花是做什麼事都很認真的人，當然要支持一下」，而八三夭結束高雄演唱會後，接下來將赴馬來西亞、新加坡、北京開唱。