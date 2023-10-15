美國地質調查所（US Geological Survey）表示，阿富汗西北部城市赫拉特今天發生規模6.3淺層地震。阿富汗西部過去幾天發生一連串強烈地震，已造成約1000人喪生。
法新社報導，今天這場地震發生在格林威治時間3時36分，震央距離赫拉特省首府赫拉特市（Herat）33公里。
路透社報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）則說，阿富汗西部今天發生規模6.5地震，震源深度10公里。
美國地質調查所（US Geological Survey）表示，阿富汗西北部城市赫拉特今天發生規模6.3淺層地震。阿富汗西部過去幾天發生一連串強烈地震，已造成約1000人喪生。
法新社報導，今天這場地震發生在格林威治時間3時36分，震央距離赫拉特省首府赫拉特市（Herat）33公里。
路透社報導，歐洲地中海地震中心（EMSC）則說，阿富汗西部今天發生規模6.5地震，震源深度10公里。
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