藍白合會前會昨（14）日在台北福華飯店登場，因國民黨主張民主初選、民眾黨堅持民調決勝，雙方無法達成共識，柯競辦總幹事黃珊珊更稱，類似的民主初選，曾在1998年成了動員比賽、重挫新黨形象，當年推動此事的新黨創辦人、中廣董事長趙少康反駁，新黨並不是因那次初選才衰弱，且他當時禁止「遊覽車動員」的行為，黃的說法根本是「倒果為因」。

黃珊珊今凌晨於臉書發文表示，她在1998年參加新黨開放式初選、踏入政壇，然而，那場初選卻引發黨內分裂、人才流失，成了讓新黨形象重挫的「動員比賽」；她透露，昨天有當面告訴侯辦執行長金溥聰這個慘痛經驗，此外，柯文哲競辦主任周榆修也提到，民進黨在1996年的總統大選，曾因黨內初選不當動員受到重傷。

趙少康今在國民黨立委賴士葆的造勢大會上表示，黃珊珊的說法並不正確，相反的，正是因為那次的初選，她才得以被新黨提名、最終選上市議員，「如果不是這種開放式初選，妳黃珊珊有今天嗎？要飲水思源」。

趙少康指出，當年因新黨聲勢已經衰弱，當時剛卸任立委的監察院前院長王建煊，曾特地拜訪他尋求幫助，最後，他才想出了「民主初選」這一招。趙少康也透露，他有禁止「遊覽車動員」的行為，幾個這麼做的新黨參選人，更因此遭檢舉，導致選舉資格被取消。

趙少康重申，新黨並不是因為辦了初選投票，才分裂、衰弱，「黃珊珊這樣講是倒果為因」，若沒有提拔出許多優秀人才的該場初選，新黨恐從那時起，就一蹶不振了。