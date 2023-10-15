日台友好親善協會會長星原透近日拜會新竹縣長楊文科，雙方就觀光及教育交流等事項相談甚歡，同時也建請星原透返回日本後，多多向日人推廣新竹縣觀光，讓更多日本民眾能來台灣旅遊，體驗新竹縣的好山好水與濃厚人情味。

疫情趨緩後，去年11月間日本宮崎縣副知事日隈俊郎、議長中野一則以及前議長、會長星原透等一行來訪，促成新竹縣及宮崎縣在國門解禁後，雙方恢復交流活動。

今年4月底應宮崎縣知事河野俊嗣邀約，楊文科與前縣長邱鏡淳邀請新竹縣藝文及各界人士，前往宮崎縣參加「2023宮崎國際音樂節」，並合作辦理「臺灣新竹～客家風華在宮崎藝術交流展」。同時日隈俊郎也率團拜訪新竹縣，由副縣長陳見賢接待，前往新瓦屋等地認識客家文化、體驗金盞花手作，進一步認識新竹縣的產業發展。

因疫情已睽違3年未舉辦的新竹縣與宮崎縣少棒隊互訪交流比賽，今年7月也在星原透邀約下，由教育局長楊郡慈率中山國小棒球隊前往交流，這也是新竹縣少棒隊第5次前往宮崎縣交流棒球及教育等項目。

楊文科說，這次他與星原透洽談明年由日本棒球隊來台交流，以及高校來新竹縣教育交流的相關事宜，雙方已培養10多年的情誼，將會努力促成每次的交流活動，增進雙方情誼。

10月適逢雙十國慶，新聞處長魏文元也致贈星原透國旗徽章，並為他別上西裝外套，星原透表示在台灣期間會一直配戴。魏文元也提到，近日媒體報導，在疫情後來台旅遊的日本遊客人數減少，盼星原會長回國後，能夠協助推廣台灣觀光，多多推薦民眾來台遊玩，並到新竹縣飽覽美麗的風土人情。