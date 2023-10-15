民進黨總統參選人賴清德昨（14）日批評台中市府將中捷藍線路線站點「改到有力人士家附近」，對此，國民黨台中市立委參選人廖偉翔直指賴是拿著錯誤的資訊指點江山，「擋藍線就是卡台中，台中不需要卡台中的總統候選人」，並點出真正的「兇手」為台中市前市長林佳龍。

廖偉翔14日於臉書指出，賴清德指責因為台中市長盧秀燕亂改路線，才害得藍線進度落後，但民國87年規劃的最初藍線版本，路線就是沿著台灣大道行走， 胡志強任市長時也幾乎按著此路線提報交通部，結果林佳龍上任後亂改沙鹿區的路線，硬是多出一個大彎，不僅站點偏僻，車站更沒有與沙鹿火車站銜接。

由於前朝路線規劃有問題，廖偉翔表示，盧秀燕接手後只好幫忙收拾爛攤子，讓路線回歸到完全沿著台灣大道行走的版本，賴清德卻藉機影涉「中捷被盧秀燕改道到有利人士附近」，簡直是強辭奪理。

「賴清德不是台中人，根本不懂台中與海線的交通就是沿著台灣大道行走，接運藍線就是台灣大道線。沿著台灣大道是最沒有爭議、最符合民眾期待的路線」，廖偉翔說，賴清德拿著錯誤的資訊指點江山，連自己的對手、尋求3連任的民進黨台中市立委張廖萬堅都來操作「台中捷運落後台北25年」想指責盧秀燕，「但是利用中央審核拖延的方式卡台中捷運藍線綜合規劃700天、綠線延伸可行性評估1100天的根本就是民進黨政府！至今也不見台中的綠委幫台中催辦中央」。

廖偉翔提醒賴清德，連行政院長鄭文燦都站出來替他緩頰，賴若有時間拿錯誤資訊做選舉操作，還不如好好發揮身為副總統的影響力，督促行政院不要再拖拖拉拉了。

另外，廖偉翔也向張廖萬堅喊話，既然他如此擔心中捷的發展，就應該為台中市民發聲，公開問責亂改路線、導致工程延宕的林佳龍，「怎麼是本末倒置，擷取片段攻擊『撥亂反正』的盧市長呢」。