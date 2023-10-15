擁有大聯盟最強的打線，亞特蘭大勇士仍在國聯分區系列賽敗給費城人，陣中主力球星、同時也是國聯MVP大熱門的小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr）賽後拒絕接受媒體訪問。小阿庫尼亞心情想必很糟，一堆媒體急著問他感覺如何，但小阿庫尼亞不給他們這個機會，賽後逕自走上球隊的巴士。

大聯盟記者鮑溫（Mark Bowman）報導，小阿庫尼亞只丟下一句：「我必須搭上巴士。」然而其他勇士球員都留在更衣室，只有小阿庫尼亞一個人跑去躲了。小阿庫尼亞在季後賽表現大失水準，打擊率僅0.143，攻擊指數0.508相當於例行賽數據腰斬。

相較之下，費城人球星哈波（Bryce Harper）表現神勇，季後賽繳出0.368打擊率、攻擊指數1.380。分區系列賽第3戰，哈波在費城人主場轟出雙響炮，球迷開心在網路大呼「花3億美元是值得的」。哈波第4戰險些傷到右手肘，他先前動過韌帶重建手術，總教練表示哈波沒有受傷。

這個系列賽雙方火藥味十足，勇士游擊手阿西亞（Orlando Arcia）嘲笑哈波在第2戰第9局跑壘失誤被雙殺，哈波則是在第3戰轟出雙響炮，跑壘時狠狠瞪了阿西亞一眼。費城人球迷更是大開嘲諷，唱著勇士隊最有名的戰歌，比出斧頭的手勢來慶祝。