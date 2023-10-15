美豬標示不實再查獲1家 多流向這6縣市自助餐、便當店

桃園市衛生局13日再度接獲陳情，指出轄內有家食品公司有反口美國豬肉但但出貨標示不實的狀況，昨天會同衛福部食藥署前往稽查，發現該公司提供給下游業者的產品報價單將產地標為「加拿大」，共出貨給6個縣市共61家業者，多數業者為自助餐、便當店及企業員工餐廳，產地標示不實恐涉及《刑法》，將移請司法機關調查。

衛生局副局長余依靜說明，玉釩食品有限公司桃園分公司販售美國豬肉但出貨標示不實一案，稽查發現業者於今年3月至10月出貨2項產品雖外包裝標示原產地為美國，但進一步追查下游業者時，卻發現該公司提供下游業者的產品報價單（型錄）及出貨單原料產地卻標示「加拿大」，法務局消保官表示，該公司商品虚偽不實致他人陷於錯誤的行為恐涉《刑法》第255條，將移請司法機關後續調查。

余依靜表示，14日至下游33家業者稽查，玉釩公司的2項美國豬肉產品卻於出貨單註記為加拿大，分別為「豬腳圓切片5片／斤-12Kg／箱＜可愛家＞加拿大」、「豬腳圓切片4片／斤-12Kg／箱＜可愛家＞加拿大」，下游業者分布6縣市，包括桃園市、台北市、新北市、臺中市、新竹市及新竹縣，共計61家業者，致使下游業者誤認該項豬肉產品原產地為加拿大，這些業者主要是自助餐、便當店及企業員工餐廳。

余依靜說，桃市府已啟動「桃園市進口豬肉稽查專案計畫」，優先針對源頭工廠、輸入業與販售業查核，於現場確認豬、牛肉產地標示及執行乙型受體素類（含萊克多巴胺）抽驗，目前完成查核輸入業及冷凍冷藏肉品製造業者共15家，其中2家有進口美國豬肉，經查其進銷存紀錄與產品標示皆符合規定，為保障民眾食品安全，另於上游業者處抽驗10件進口豬肉檢驗乙型受體素，檢驗結果均合格。

余依靜呼籲食品業者，應確實遵守豬肉原產地標示規定，於餐廳內及散裝肉品販售處以卡片、菜單註記、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，或於製造產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地（國），並保存肉品來源佐證資料備查，未標示豬肉原料原產地者，違反《食安法》第22條及第25條規定，依同法第47條可處3萬至300萬元罰鍰。

倘若有原產地標示不實的情形，將依違反《食安法》第28條第1項規定，依同法第45條第1項可處4萬至400萬元罰鍰。民眾如有因消費問題或任何爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。