以色列誓言追殺幕後策畫突襲的哈瑪斯（Hamas）領導人辛瓦（Yahya Sinwar）

現年60歲的辛瓦（Yahya Sinwar）是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的加薩政治局主席，而以色列國防軍發言人赫克特（Richard Hecht）說，他是巴勒斯坦版「賓拉登」（Osama bin Laden）。除非他死了，否則以色列不會停止追殺他。

據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，辛瓦曾被以色列逮捕過好幾次，並在以國獄中度過24年。後來以色列為了營救被哈瑪斯囚禁達5年的士兵沙利特（Gilad Shalit），於是交換了1000多名巴勒斯坦囚犯，而辛瓦正是其中之一。

據悉辛瓦是7日哈瑪斯突襲以色列，導致當地超過1,300人喪生的主謀。赫克特說，辛瓦如賓拉登般，是邪惡的代表，也是這次血腥攻擊的幕後主謀。赫克特並說，當辛瓦知道，巴勒斯坦人是通敵者時，他就以謀殺巴勒斯坦人為終身事業，那就是他在加薩南部甘尤尼斯（Khan Younis）被稱為「屠夫」的原因。

就在以色列空軍擊斃哈瑪斯空中活動指揮官梅拉德（Merad Abu Merad）後，赫克特發表了相關談話。事實上，早在2015年時，辛瓦就被美國認定為恐怖分子。而以色列空軍在一連串空襲中，還打擊了涉及這次突襲的哈瑪斯努赫巴（Nuhba）精英恐怖突擊隊的數十名成員和設施。