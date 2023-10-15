現年60歲的辛瓦（Yahya Sinwar）是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的加薩政治局主席，而以色列國防軍發言人赫克特（Richard Hecht）說，他是巴勒斯坦版「賓拉登」（Osama bin Laden）。除非他死了，否則以色列不會停止追殺他。
據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，辛瓦曾被以色列逮捕過好幾次，並在以國獄中度過24年。後來以色列為了營救被哈瑪斯囚禁達5年的士兵沙利特（Gilad Shalit），於是交換了1000多名巴勒斯坦囚犯，而辛瓦正是其中之一。
據悉辛瓦是7日哈瑪斯突襲以色列，導致當地超過1,300人喪生的主謀。赫克特說，辛瓦如賓拉登般，是邪惡的代表，也是這次血腥攻擊的幕後主謀。赫克特並說，當辛瓦知道，巴勒斯坦人是通敵者時，他就以謀殺巴勒斯坦人為終身事業，那就是他在加薩南部甘尤尼斯（Khan Younis）被稱為「屠夫」的原因。
就在以色列空軍擊斃哈瑪斯空中活動指揮官梅拉德（Merad Abu Merad）後，赫克特發表了相關談話。事實上，早在2015年時，辛瓦就被美國認定為恐怖分子。而以色列空軍在一連串空襲中，還打擊了涉及這次突襲的哈瑪斯努赫巴（Nuhba）精英恐怖突擊隊的數十名成員和設施。
文章來源：Israel says Hamas leader Yahya Sinwar is their BIN LADEN and that IDF won't stop hunting him until he's dead, as US sends second aircraft carrier to Eastern Med to deter Iran from joining war
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