桃護國宮廟會千發鞭炮重低音擾民 廟方回應了

桃園護國宮14日下午舉辦太子忠孝文化季夜巡祈福活動，豈料上千發的高空鞭炮、震耳欲聾的重低音響聲，引發桃園區中平、中山、中聖里民抱怨連連，不但有人打開窗戶大罵，甚至有社區大樓的磁磚因此狂掉落，里長電話接到手軟，呼籲市府立法管理，樂見活躍的民俗信仰，但也要尊重里民生活權益。

「造成居民不適，我們感到抱歉！」桃園護國宮副總幹事陳昱豪表示，太子忠孝文化季已舉辦多年，事前沙盤推演和路權等申請流程都盡心盡力做到完備，也因應環保要求接駕單位鞭炮減量，過去接駕方都會自己準備超過300盒，今年也要求降到50盒以下，但因距離拉長，才會讓居民感受鞭炮聲音停留時間久。

陳昱豪說，廟方會再檢討鞭炮和煙火施放流程，選擇非散花型、炮量也會再減少，並盡可能將施放地點遠離住宅區，若有造成鄰損，只要提供明確證據，護國宮也會負責到底，重申該改善一定會改善，全力敦親睦鄰，希望讓廟會活動達到雙贏。