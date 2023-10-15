有「果汁之王」美譽的百香果，滋味酸甜受到許多人喜歡，事實上還有很高的營養價值。對此，營養師高敏敏表示，百香果內的類黃酮、白皮杉醇，能對抗自由基，有抗癌、抗發炎的作用，且食用它還能有助排便順暢、維護心血管健康、保護眼睛、排毒養顏、幫助減脂等，可說好處多多。不過，她也提醒，糖尿病患者1天不建議超過4～6顆，以及腎病患者應避免食用。

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文表示，百香果整顆都是寶，除了熱量低外，還富含維生素A、C、礦物質鉀及膳食纖維，無論直接吃、配優格都很美味。她並盤點百香果下列6大好處一一介紹：

1、對抗自由基：百香果內的類黃酮、白皮杉醇，可維持血液通暢、對抗因紫外線產生的自由基，皆有抗癌、抗發炎的功效。

2、幫助排便順暢：百香果富含膳食纖維，可幫助排便，維持腸道健康。

3、維護心血管健康：百香果內鉀含量高，可調整血壓、維護心血管健康，保持肌肉健康運作。

4、保護眼睛：百香果中的β-胡蘿蔔素在體內轉化成維生素A，可維持黏膜完整性，維持眼睛健康，預防眼睛疾病。

5、排毒養顏：富含維生素C，幫助皮膚美白、抑制黑色素，促進膠原蛋白合成、提升鐵吸收，改善氣色。

6、幫助減脂：低GI水果可維持血糖穩定，減少脂肪形成，豐富的膳食纖維也可增加飽足感，降低飢餓感。

高敏敏提醒，即便百香果的GI值僅16，升醣指數很低，但糖尿病患者1天不建議攝取超過4～6顆，並應分散食用且當天不要再吃其它水果。至於洗腎、腎病患者，則應避免吃百香果。

談及挑選百香果的技巧，高敏敏分享，首先先看外型，應選外皮光滑無破損，顏色呈現紅紫色的百香果；其次要掂重量，選擇較重的尤佳，代表果肉、果汁較飽滿；最後要搖一搖，若沒有水水聲音的，表示果肉尚未分離，吃起來較甜，若有則表示果肉分離，味道較酸。她提醒，百香果剛買回家不要馬上放冰箱，室溫放幾天，待表皮稍微皺皺的，才是最佳食用時機。