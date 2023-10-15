2024總統大選進入倒數，國民黨、民眾黨昨（14）日舉辦「藍白合」會前會，國民黨總統參選人侯友宜昨晚也在本命區新北市舉行首場競總成立造勢晚會。對此，國民黨前立委陳學聖認為，國民黨漸漸集結，面對大選已有備而來。

陳學聖今在臉書指出，藍白合會前會昨日下午在進行時，另端新北市第一場大型挺侯造勢大會也準備進場中，從參謀作業到陸軍實戰，都可以觀察到，國民黨逐漸集結完成，面對2024總統大選，已有備而來。

陳學聖進一步分析道，有關藍白合會前會，國民黨應有完整沙盤推演，因此公共議題部份，雙方有高度共識，至於如何推出最強組合，民眾黨拋出辯論、民調兩項主張，侯營答應辯論，但在民調部份提出類初選概念，柯營無法接受。針對侯友宜競辦執行長金溥聰說可當下繼續協商，而柯營則表示要回去討論，陳學聖直言，國民黨真正做了功課。

至於陸軍實戰，陳學聖直言這部分向來是國民黨的強項，辦大型造勢活動與廟口、夜市開講不同，人要夠、氣要旺，更重要的是指標人物是否出席力挺，而侯友宜昨晚在新北的造勢，不僅高雄市前市長韓國瑜出席，過往被傳彼此間有恩怨的人也都同台。

陳學聖認為，國民黨要藍白合是眾心所望，但如何先拉抬自我氣勢更是首要之務，從雙十慶典、藍白合會前會，到第一場大型造勢，「國民黨已開始整軍前行」。