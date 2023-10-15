民眾黨總統參選人柯文哲（右三）15日至基隆了解位於外木山的四接天然氣發電廠預定地，並由無黨籍立委參選人王醒之（左三）說明。柯文哲並未簽署支持四接轉型為再生能源電廠的承諾書，表示需帶回研究，同時呼籲台電應正面辯論。（徐佑昇攝）

基隆「四接」爭議在能源領域為總統大選攻防議題，拒絕填海造陸的「守護外木山行動小組」已發函邀請有意角逐總統參選人，至基隆白米甕砲台勘查「四接」預定地並表態。民眾黨主席柯文哲15日至基隆率先出席，柯勘查後並未當場簽署承諾書，表示需帶回研究了解，並指出台電應回應，就此議題正反雙方應公開辯論。

行動小組表示，位在基隆的「協和電廠第四天然氣接收站」開發案，雖然仍在環評中，但已引發海洋生態、海岸景觀、基隆港營運、城市安全、能源轉型不正義等爭議，影響基隆市、港未來30年發展，更涉及台灣國防與能源安全。

行動小組認為「四接」是總統參選人無法閃避的必答題，因此在11日正式以雙掛號發函，邀請總統參選人到基隆現地勘查，並明確表達對待協和四接的態度，目前參選人中只有柯文哲最先回應，並親自至現場勘查了解。

柯文哲表示，台電第一個要回答的問題是剩下的天然氣接收站是否都要蓋滿？柯更質疑，台電承諾協和發電廠2024年要「關掉」改建，變成天然氣後「重新營業」發電時間卻是2027年，中間有3年都沒有電，卻還是「活的好好」，這3年的電是從哪來的？直指台電說沒四接就缺電有問題。

柯文哲強調，台灣今天最大的問題，就是這個國家常常沒有真相，也沒有建立公開辯論的文化，所以通常是環評團體講一套，講完後，台電再出來回應另外一套，雙方為什麼不能面對面當場來討論。

行動小組並提出「協和電廠應轉型成再生能源電廠」的訴求，並要求柯簽署承諾書。然柯文哲現場並未簽署，表示需帶回去研究。柯說地熱發電當然可以發展，不過到底台灣的地熱可以用到多少，成本效益到底要多少，還沒有清楚的資訊。至於光電、風電已經問題一大堆，特別是光電幾乎毀到台灣的農業。

行動小組表示，該承諾書將會持續要求總統候選人簽署，也希望柯與賴清德、侯友宜及郭台銘都能簽署，一同守護環境永續與能源轉型正義價值。