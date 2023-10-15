傅姓慣竊謊報身分被警員識破。（翻攝畫面）

傅姓男子在雙北犯下20多起竊盜案，三重警方局掌握行蹤逮捕到案，依法送辦。（翻攝畫面）

一名34歲的傅姓男子缺錢花用，化身「蜘蛛人」專挑雙北市公寓闖空門，攀爬外牆進入住宅內行竊，去年因竊盜案入獄服刑，出獄後繼續跑到新北市三重區犯下竊案，警方鎖定其行蹤循線找傅男，盤查時還謊報身分證冒充弟弟，仍被員警識破逮捕，全案依法偵辦移送新北地檢署。

據了解，有一身好攀爬本領的傅男有多項刑案前科，更身揹毒品、竊盜、詐欺等5條通緝罪，平時居無定所，因染上吸毒惡習無正當工作，鎖定雙北公寓下手，爬外牆或從防火巷進入屋內偷竊，已在雙北地區犯下20幾起住宅竊盜。

三重警分局事後成立專案小組，掌握傅男的行蹤，10月8日下午5時許員警在正義北路平安街口一帶埋伏，傅男到超商購物還在輕鬆滑手機，員警上前盤查，詢問他身分時，還謊報胞弟的身分證字號企圖蒙騙員警，早就被識破將其逮捕，身上也查獲安非他命毒3包。

員警依違反詐欺、竊盜、毒品通緝及毒品案等罪嫌將傅男逮捕，全案詢後移送新北地檢偵辦，三重警分局長張國哲表示，警方對打擊犯罪的立場堅定不移，將全力以赴保障人民生命及財產安全，維護社會治安秩序。若在面對危險或緊急情況時需要協助，請立即撥打110報警求助，警方將竭誠為市民服務。

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