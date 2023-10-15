國民黨總統參選人侯友宜與基隆市立委參選人林沛祥競總今成立，多位藍營大老到場支持。中廣董事長趙少康譴責民進黨一邊嚇人民，一邊說台灣很安全，明年選舉是戰爭與和平、富裕與貧窮、清廉與貪腐的選擇。立委王鴻薇說，明年一定要翻轉台灣，終結國會一黨獨大、一黨專制無能拖垮台灣的悲劇。

聯合競總成立，許多支持者到場共襄盛舉，包含國民黨立院黨團總召曾銘宗、中廣董事長趙少康、立委王鴻薇、立委李德維、立委陳玉珍等人都到場支持。

趙少康說，近日聽到許多人怕發生戰爭賣房子想移民的傳聞，他譴責，民進黨一邊嚇人民，一邊又說很安全，都是國民黨在騙人。他指出，若真的很安全，兵役何必從4個月變成1年，國防預算從3億逐漸增為6億。

他表示，民進黨總統參選人賴清德天天講「備戰才能避戰」是在騙人，兩岸軍事實力懸殊，大陸每年軍事預算是台灣17倍，抗中保台只是為了騙選票。

「明年選舉是戰爭與和平、富裕與貧窮、清廉與貪腐的選擇」，趙少康痛批，民進黨利用國難發國難財，從新冠疫情時的口罩、疫苗、快篩，到現在公費流感疫苗的高端疫苗爭議，都要查清楚。

王鴻薇則高喊，現在執政黨「失能、黑箱、無能、說謊」，明年一定要下架民進黨，翻轉台灣，也要爭取國民黨立委席次過半，不要再讓民進黨一黨獨大、一黨專制、無能，拖垮台灣。

曾銘宗表示，明年選舉關係中華民國未來，前總統馬英九執政時期，台海是世界上最安全的地方，但民進黨執政7年半，卻被外媒稱為世界上最危險的地方，因此明年選舉，不只攸關國家未來，也關係到人民是否能安居樂業、這片土地是分能有更好的發展。

李德維痛批，民進黨仗著人數優勢，在立院胡作非為，引發包含雞蛋及豬肉等食安問題，而民進黨過去每年編列好幾兆預算，「這些錢好像都不是錢」。陳玉珍則說，明年絕不能讓民進黨再過半，否則這些不滿都不會改變。