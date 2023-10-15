美魔女女星楊繡惠向來以嗆辣風格及率直性格聞名，也深獲粉絲喜愛，時常在臉書分享生活的她，昨（14）突在臉書發文表示「不畏懼誰要封殺」，並感謝老天爺讓她可以繼續做現在的自己，豈料，卻有網友在底下留言開酸「歸剛欸」，讓她爆氣反擊。

楊繡惠最近有感而發，在臉書寫下，「活到現在！不畏懼誰要封殺，我還可以做自己，謝謝老天爺」，吸引一票網友大讚她不做作的性格，沒想到卻有酸民留言寫下「歸剛欸」，讓她氣得直問「你有什麼意見嗎？」

接著似乎又有另一名網友留言批評，讓楊繡惠再次火大回應，「我有沒有素質不重要！我不是靠素質的！你很會批評別人你素質好？」忍無可忍的她喊話，「我來起底一下看看你的素質多好」，結果發現對方是假帳號後直嗆，「假帳號！歸岡欸」。

前陣子，楊繡惠才被網友攻擊長相，對方稱她是「老女人」，此舉人身攻擊讓她忍無可忍在臉書粉專公布對方的臉書帳號截圖，不到幾小時就有將近7千萬網友按讚，紛紛安慰鼓勵楊繡惠，「姐姐別生氣，她是妒忌妳，羨慕您比她年輕貌美」、「有眼睛的都看的出來誰老，所以不必跟他計較」