馬來西亞柔佛州新山谷中城廣場（Mid Valley Southkey）14日傳出有炸彈！馬國警方隨後證實，14日傍晚接到一名自稱外國籍男子的致電威脅，要求馬來西亞不得支持巴勒斯坦。警方出動警察及消防員到場處理，並緊急疏散逾9000名民眾和商家。

據《東方日報》和《星洲日報》等媒體報導，14日傍晚傳出商場內疑似有炸彈，商場內當時約有9000人，車輛也超過5000輛。有民眾指商場突然響起警報，所有民眾和商家都被指示離開商場，大批民眾陸續被疏散。另有一名商場工作人員則說，他們是突然接到要求緊急疏散，但未見商場內有濃煙或火光，不清楚疏散的具體原因。

警方隨後證實，傍晚5時38分接到一名自稱外國籍的男子致電威脅，要求馬來西亞不得支持巴勒斯坦，警方出動大批警力、消防及調派2組警犬到場展開調查與搜索。警方同晚完成搜查商場及附近一座樓高28層的酒店，沒有發現爆炸品，正追查涉案男子身分。