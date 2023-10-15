「Barbie Night」派對邀請知名百大DJ之一的Gina演出，陪民眾歡度萬聖節。(台南安平雅樂軒酒店提供)

「W XYZ」酒吧10月23日起推出5款嶄新Mocktail，以茶或果汁為基底的無酒精飲品，搭配趣味命名搶客。(台南安平雅樂軒酒店提供／陳韻萍合成)

擁有一甲子歷史的台南大飯店，是當地老牌的飯店，承載著府城在地人兒時的記憶。(台南大飯店提供)

歡慶明年台南建城400年，飯店攜手解說員帶領遊客漫遊日治時期的勸業銀行。(台南大飯店提供)

台南美食馳名國際，是有名的美食之都，許多深具歷史特色的景點，也受到海內外遊客推崇，入秋後天氣涼爽，更適合到台南來場小旅行。台南安平雅樂軒酒店推出萬聖節派對「Barbie Night」，每人700元即可在高空戶外酒吧暢飲多款調酒與炸物，還有知名DJ帶動氣氛。台南大飯店則是因應明年府城建城400年，推出3場導覽活動，帶遊客穿梭時空，感受府城的今昔風華。

迎接萬聖節，台南安平雅樂軒酒店將於10月28日周六傍晚6點起在頂樓全戶外酒吧Sky Bar舉辦萬聖狂歡夜，搭上夯片《Barbie芭比》風潮打造一場「Barbie Night」 主題派對並設定Dress Code，賓客穿搭各式粉紅色系衣物入場，現場將有精彩的DJ Gina音樂演出、MC JT炒熱現場氣氛，活動中精釀啤酒及各式Mocktail(無酒精調酒)、軟性飲料、炸物皆無限量提供，票價每人含服務費700元。

「Barbie Night」派對活動邀請知名百大DJ之一Gina演出，音樂風格擅長Drum and bass breaks及Hardstyle，派對亮點除了音樂與安平港海景夜色，當天無限量供應的飲品及炸物，也為民眾助興。搭配派對的精釀啤酒「醉心刺波」草莓氣泡酒，透明粉紅色酒體帶有果香的酸度與清甜，另一款「妄心菠蘿」鳳梨氣泡酒，使用100％鳳梨原汁與蘋果酒天然發酵，口感清爽。派對設有Barbie Box拍照區，歡迎「芭比們」及「肯尼們」一起參與，享受整晚的粉紅樂園。

台南安平雅樂軒酒店1樓「W XYZ」酒吧將於10月23日起推出5款嶄新Mocktail，以茶或果汁為基底的無酒精飲品，香甜風味搭配趣味命名，積極搶攻無酒精調飲市場。像是結合四果茶、葡萄柚、蔓越莓、檸檬等調製的氣泡飲「月底柚莓錢」，漸層的液體很吸睛，取名也充滿趣味。另有「噗噗小火龍」、「莓你椰很好」、「柑巴給」、「柚月秋花」，每杯300元加1成服務費。

明年是台南建城400年，同時也是台南大飯店一甲子，為了迎接這個極有意義的慶典，台南大飯店攜手台南市文化古蹟導覽解說發展協會，推出「探巡府城400年」文化巡禮，邀旅客一同探索府城豐富的人文歷史。

台南大飯店承載著在地人兒時的記憶，是當地老牌的飯店，因應台南建城400年，特別規劃3場講座帶領遊客一覽台南古都的真實風貌，11月3日「台南百年繁華大解密」率先登場，由方英傑老師領路，一覽台南中西區著名景點的古往今來；11月17日「台南日治建築挖寶趣」則由郭麗桂老師分享日治時期的建築祕寶；12月15日「台南驛巷弄迷蹤」，由顏正鴻老師分享東安坊與鎮北坊的前世今生。 每場講座報名費每人300元，雙人優惠每場500元，現省100元；官網訂房加購每場200元，報名還附贈飯店特色茶點。

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