一名網友日前於臉書社團「路上觀察學院」發佈貼文，從照片畫面顯示，路旁正停放一排機車，該日常一幕卻意外拼湊出一組神奇的接龍，原因為這組車牌號若依序查看，可同時從中發現國文修辭中的「頂真」用法。該貼文一經發佈，網友紛紛湧入回應，「本來覺得你這青銅在供殺小，後來發現你是王者，而小丑是我自己」。

原Po這張照片中，可見路旁已經停放一排機車，其車牌後4碼依序為「0256」、「5636」、「3675」及「7508」，竟意外呈現完美的接龍狀態。貼文曝光後瞬間引發熱議，並有將近4萬人前來點讚，直呼：「這個機會也太難得了吧，這樣子也可以發現」、「好療癒的停法」、「超強，完美頂真，出了社會這麼久好難得再聽到這個詞」、「再來一台0802就滿分了」、「先別移車，我這就去簽樂透」。

另，也有熱心網友協助解釋，「用上一句的結尾，作下一句的起頭，使鄰接的句子頭尾蟬聯的修辭法，稱為頂真 。 如唐李白〈白雲歌〉中楚山秦山皆白雲，白雲處處長隨君」就是頂真的修辭法。也作聯珠。簡單說就是接龍」。

原Po也強調稱此則貼文並非P圖，並表示其中有2台是她與跟老公的機車，「其他兩台是樓上鄰居的，還有一台舊車牌508的機車停在另一邊，可惜沒有停在一起剛搬來沒多久就有發現這個車牌的巧合，只是每次都停在不同位置，某天下班回來發現居然剛好排成這樣，趕快拍下來」。