登山客背部多處遭蜂螫。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

手指遭螫到流血。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

目前已經步道封閉。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

登山客前往神仙縱走遭螫。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

登山客手部遭螫。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

警消人員到場救援。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

來自台南市42人的登山團，昨天14日在苗栗縣知名登山路線「神仙縱走」健行時，遭大量虎頭蜂攻擊，有9人被蜂螫，其中5人送醫，所幸並無大礙，苗縣消防局15日指出，該步道目前已封閉，入秋是虎頭蜂築巢繁殖季節，提醒山友近期登山，盡量穿著淺色衣物，遇到蜂群攻擊應立即護住頭部撤離。

苗栗縣消防局14日中午12時15分接獲民眾報案，指稱有9名登山客在獅潭鄉神仙縱走14號和15號樁之間被蜂螫，出動8名警消前往救援，所幸當時9名傷者意識清楚，送醫後目前都已無大礙。

根據了解，該登山團來自台南市，成員多為5、60歲，一行人昨天從南庄出發一路攀登到前往事發地點，遭到大量虎頭峰攻擊，雖然登山客即時閃躲，但仍有9人遭蜂螫，有人背部多處遭螫，也有人手指因此流血，傷者其中5人送醫。

自組登山團朱姓會長說，登山團昨天早上9點出發，大約11點多走到獅潭段走14號和15號樁，蜂巢位置在低處鄰近地面上，疑似走在前方的團員不慎打擾蜂巢，大量虎頭峰竄出來，大家趕緊躲避，但還是有9人受傷，所幸傷者都無大礙，不過今天仍有2人回診查看傷勢。

苗栗縣消防局指出，因事發路段也曾發生蜂螫事件，目前已封閉步道並摘除蜂巢，建議民眾登山時要戴帽子、穿淺色衣服、穿長袖長褲等防護，盡量不要到人煙罕至、雜草叢林，遭遇攻擊時應立即護住頭部撤離。

「神仙縱走」是苗栗縣境內熱門的登山連稜縱走路線，橫跨南庄、三灣、獅潭3鄉鎮，途中穿越峭壁、巨石、密林等複雜地形，全程約10多公里，雖然海拔不高，但山景、地勢優美，有「神仙聖稜線」之稱，吸引許多登山客朝聖。