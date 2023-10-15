一名陳姓廚師清晨開車行經桃園某地方，見到1名女高中生獨自行經，竟然色由心生，一路尾隨，然後下車以小跑步方式從後方試圖接近，未料跑到身後時卻突然摔倒，陳男站起後，竟當場拉住女學生手，還猥褻她的下體後逃逸。少女嚇得聯繫父親並報警，法院審理後認定依照猥褻罪，將陳男判處徒刑8月，可上訴

根據判決書，陳姓廚師於民國110年3月2日清晨6時7分許，在桃園見女高中生獨自行經該處，先尾隨在女學生後方，接著再以跑步接近她，未料突然不不慎跌倒，女學生轉頭觀看，才驚覺遭跟蹤。

但陳男摔倒後卻立即站起，徒手強拉女學生的手，並伸手猥褻女學生下體，隨後逃逸，女學生嚇得大驚失色，立刻打電話給家人後並報警。

法官審理後，審酌陳男為逞一己性慾，強行對女學生猥褻，顯未尊重他人之性自主決定權，並造成女學生心理上之陰影及創傷，陳男雖於審理中尚知坦承犯行，但迄未與女方調解及達成和解，依強制猥褻罪將陳男判處徒刑8月。