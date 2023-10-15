李全教今天成立新化競選總部，多名國民黨及無黨市議員到場力挺。(曹婷婷攝)

以無黨籍參選台南第四選區立委的前南市議長李全教，15日在新化區成立競選總部，國民黨及無黨多名市議員都到場站台力挺；前台南市議員謝龍介、國民黨台南市黨部主委林進旺等人陪同李全教大進場。謝龍介致詞強調李全教是最有機會在雲林以南搶下第一席的立委，拜託鄉親支持。

前國民黨台南市議長李全教，主動表態參選下屆立委，挑戰民進黨現任立委林宜瑾，但李全教此役未披藍營戰袍，而是以無黨籍身分參選，訴求拉攏所有非綠聯盟的支持，不過，國民黨仍是他的最強盟友，多名國民黨市議員與無黨籍議員今天都現身力挺，同以無黨籍身分參選第二選區立委的市議員陳昆和也現身一起與李全教高呼凍蒜。

謝龍介上台妙語如珠，提到搭飛機從高空俯瞰台南，好似一隻穿山甲，因遍地鋪滿太陽能光電板，抨擊台南光電弊案、八八槍擊案等，強調不能再放任民進黨繼續凹蠻。林進旺則向在場鄉親喊話，這次選舉要還給李全教一個公道，總統票投給侯友宜，立委要投給李全教。

爭取連任的林宜瑾近期接連舉辦「信賴說明會」，爭取鄉親支持。她說，選戰策略就是穩扎穩打，全力拚勝選，10月29日新化選總部將成立，當天由前行政院長蘇貞昌站台，蔡英文總統則將出席她的新市競選總部成立大會，副總統賴清德將出席永康區競選總部成立，但2場時間都尚未敲定。