以巴爆發的新一輪大規模衝突仍在持續，衝突已造成雙方超過3500人死亡 。以色列國防軍首席發言人14日上午，在國防軍總部拉賓營地的新聞發布會上表示，以軍正在為與哈瑪斯的下一階段戰鬥做準備，以色列將對加薩地帶發動強力進攻。

巴勒斯坦衛生部門公布的數據顯示，衝突已致加薩走廊2215人死亡，8714人受傷；約旦河西岸有54人死亡，1100多人受傷。 另外，當天以色列的空襲已致加薩走廊至少400人死亡，超1500人受傷。另據以色列衛生部數據，衝突已致以方超過1300人死亡，至少3484人受傷。而聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處14日表示，目前加薩走廊已有接近100萬巴勒斯坦人流離失所 。

以色列總理尼坦雅胡14日視察加薩走廊附近的一處以軍步兵兵營，並對以軍士兵表示即將開啟下一階段軍事行動。隨後，以色列國防軍發表聲明稱，以軍在後勤部門的支持下，已經完成了數十萬軍人的後備動員，正在準備對加薩實施更為廣泛的地面軍事行動計劃，來擴大以軍攻勢，其中包括陸海空的聯合攻擊。

對此，此次發動突襲的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，組織旗下的武裝派別卡桑旅稱，已為以軍任何地面軍事行動做好充分的應對準備 。