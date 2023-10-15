王心凌14日在上海舉辦「SUGAR HIGH」世界巡演。（天晴娛樂提供）

王心凌14日在上海舉辦「SUGAR HIGH」世界巡演。（天晴娛樂提供）

王心凌昨（14日）在上海舉辦「SUGAR HIGH」世界巡演，造型的全面升級、祭出5套新造型，且歌曲編排更給足不同於台北場的曲目，首唱新專輯中的〈言不由衷〉，並加入在大陸很受歡迎的〈第一次愛的人〉和〈水仙〉；談起日前剛發行的新專輯《BITE BACK》，她再度向歌迷表達真摯之情： 「新專輯我一直說是我送給大家20周年的禮物，其實這也是我送給我自己20周年的一份禮物，我想對自己和對你們說的話都在歌裡面了。」

以「升級粉紅甜心裝」開場的王心凌，這次換上粉色流蘇披肩，20分鐘連續唱跳不停歇，性感嫵媚椅子舞瞬間炸裂全場。而短褲上的粉色桃心，更是引得工作人員感歎：「每個細節都是愛你的形狀。」備受好評的抒情搖滾環節，王心凌身著藍色夢幻多層次長裙，韻味十足，在燈光舞美的配合下，為歌迷獻上了一場夢幻搖滾派對。隨後王心凌走向歌迷，坐在「羞哥」延展臺上，以不插電的方式展現Live實力。

演唱會中段，王心凌身穿小黑裙配貝雷帽再度回到舞臺中央，這也是這套造型的全球首穿，復刻90年代，既復古又前衛，好似童話世界中的洋娃娃，可愛又不失精緻。在這一部分，王心凌也帶來了本場演唱會的最大彩蛋之一，演唱〈夢的光點〉，演唱會隨即進入到了熱血青春模式，現場歌迷一同合唱，坐上甜嗨時光機重回童年。演唱會後半段，王心凌換上銀河閃鑽公主裙，在海豚置景的配合下，彷彿全身星辰的人魚公主，為〈第一次愛的人〉再添一頁大合唱名場面。

其實早在一年前，歌迷就已在社群網站上許願演唱會再唱〈夢的光點〉，這首歌是大陸最紅的自製動畫片《神兵小將》主題曲，去年更成為大陸高考的加油歌，因此許多粉絲希望聽到王心凌能在演唱會上演唱。王心凌看到歌迷的許願後，開始悄悄籌備這個彩蛋，並演出現場向歌迷表露選擇這首歌的原因：「我和我的團隊常常在討論有什麼可以為你們多做一點，接下來首歌，我知道你們敲碗很久，你們也知道我最寵你們了，今天送給你們的彩蛋、〈夢的光點〉。」

演唱會抒情搖滾部分是首站結束後討論最高的環節，在連唱3首經典曲目後，熟悉又陌生的前奏緩緩響起，新歌〈言不由衷〉成為這一環節的驚嘆號。藍色長裙、深藍色燈光置景，「搖滾凌」再度震撼全場。王心凌像是一片看似風平浪靜實則暗潮洶湧的海水，通過極具張力的表演，為這首歌增添了超越情緒的Live版魅力。此外，大合唱神曲〈第一次愛的人〉前奏一響起，現場觀眾就立即啟動跟唱雷達，螢光棒揮舞間，整個場館秒變大型KTV。