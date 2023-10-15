為鼓勵國人日常生活養成持續健康飲食習慣，獲健康食品雙效認證的桂格大燕麥片在29日國際燕麥日前夕發起「吃燕麥護健康14天挑戰賽」，祭出全通路買桂格穀物、燕麥穀飲(含常溫／冷藏)全系列單筆滿339元即可抽日本東京來回機票、Apple Watch等好禮，並鼓勵消費者分享最有創意的燕麥吃法，只要參加貼文留言活動就有機會獲得1100G罐裝桂格大燕麥片。

每年的10到11月為燕麥豐收的季節，剛好10月的英文October與燕麥的英文Oat發音類似，因此10月29日被選為國際燕麥日。為帶動消費者對食用燕麥的重視，今年桂格發起「吃燕麥護健康14天挑戰賽」，大燕麥片代言人陶晶瑩在線上號召健康夥伴關韶文、阿翰等人參與挑戰，並於2周後分享食用心得與成果，見證吃燕麥的好處。陶晶瑩表示，這幾十年來都能維持好的狀態就是因為很注意自己每天飲食的食物種類，「覺得整個人的狀態有沒有精神反而是最重要的」，愛家又好人緣的她不僅為家人飲食把關外，更推薦好友們一起加入吃燕麥的行列。

桂格為了迎接一年一度的國際燕麥日，即起至11月30日，全通路購買桂格穀物、燕麥穀飲(含常溫／冷藏)全系列單筆滿339元，登錄發票就有機會抽中東京來回機票或各項好禮，此外在各通路也推出買指定商品滿額現折活動。