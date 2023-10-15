藍白合首場幕僚會議日前登場，雙方在對於用民調決定參選人的部分，沒有達成共識。國民黨總統參選人侯友宜新北競選總部總幹事李乾龍認為，藍白不會談不成，國民黨像大哥、民眾黨是兄弟，只要大哥展現度量，多切一塊餅給弟弟，藍白合應仍會水到渠成。

李乾龍今天出席國民黨新北市立委參選人蔣欣璋競總成立大會時表示，藍白合是主流民意，雙方不會談不成，65％以上民眾都希望藍白合，能夠政黨輪替，他相信以民眾黨總統參選人柯文哲得智慧和國民黨的度量，藍白合應該會水到渠成。

李乾龍指出，國民黨就像一個大哥，民眾黨就像一個兄弟，大哥應該有度量，弟弟想多吃一點糖果，多抓一把給他就好，餅這麼大一塊，多切一塊給他也無妨，大哥展現度量、小弟展現誠意，藍白合水到渠成。

至於是否可能讓柯文哲當總統、侯友宜當副手。李乾龍回，絕對不可能，想都知道。侯友宜是經過全代會、中常會推選出來的總統參選人，黨意是這樣子，全民意志應該也是這樣，大哥有大哥的度量，小弟應該也有這個度量。對於是否認為民主初選會出現動員？李乾龍認為，選舉動員都免不了，不必多慮。