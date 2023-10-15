桃園中壢Lexus逆向衝撞，13輛汽機車受波及連環撞11人送醫。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園中壢Lexus逆向衝撞，13輛汽機車受波及連環撞11人送醫。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園中壢Lexus逆向衝撞，13輛汽機車受波及連環撞11人送醫。(桃市消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區龍岡路二段今天上午11時22分發生重大車禍，30歲余姓男子，駕駛Lexus銀灰色轎車，因不明原因逆向高速衝撞，先是撞到對向白色轎車，再波及到另外2輛汽車，而被波及的汽車再衝向路邊店家及10輛機車，共造成11人輕傷。余男酒測值為0但精神狀況不佳，目前警方封鎖該路段現場尚未排除，針對肇事原因有待進一步釐清。

車禍意外發生在中壢區龍岡路二段126號前，余男駕駛的Lexus轎車逆向高速行駛撞上對向的白色轎車，被波及的另2輛轎車再衝撞路邊，撞倒整排停在店家門口的機車，其中還有1輛轎車往右側些微翻車，4輛汽車受損嚴重，車殼零件四散一地。

桃園市消防局則說，整起事故造成11位民眾受傷，傷者年齡從2歲到64歲，有的臉部擦傷、腳踝疼痛或是肩膀疼痛，而肇事的余男則是肢體無力，皆未受困且意識清楚，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置後，3名傷者拒送，8名傷者分別送桃園醫院、中壢天晟及聯新醫院。

目前事故現場仍在處理中有待排除，龍岡路二段封閉無法通行，警方也在現場疏導交通，提醒用路人提早改道。