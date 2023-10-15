《交響狂花》故事本尊為女指揮家札希雅齊奧尼（ 左）和她雙胞胎妹妹大提琴家費圖瑪。（海鵬提供）

法國青春女星莉娜艾兒阿拉比最近在音樂勵志電影《交響狂花》飾演知名大提琴家費圖瑪，6歲就開始學小提琴的莉娜，其實對大提琴一竅不通，卻為演出硬著頭皮登場，並在本尊費圖瑪亦步亦趨指導下，親上陣演奏大提琴，莉娜雖自嘲是「足球選手去打籃球」，銀幕上優異的表現卻令人刮目相看。

莉娜出生於法國的摩洛哥家庭，混血的精緻五官，讓她在法國影壇擁有極高辨識度。莉娜6歲時就開始學習小提琴，並接受古典樂薰陶，10歲起更演出多部法國電影及電視劇，十分受到歡迎。2016年，她首次主演電影《婚禮》，飾演被逼婚的年輕新娘，就一舉榮登法國安古蘭國際影展影后。

隔年莉娜演出威尼斯影展「威尼斯日」競賽片《地球另一端的守候》，更累積極高的國際知名度，這次在《交響狂花》觸及的議題更是豐沛，讓她深深被吸引，並在等待多年後終於演到心儀的「費圖瑪」，讓她激動得大叫「好像在做夢！」電影20日在台上映。