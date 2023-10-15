民進黨新竹市立委參選人林志潔（左三）15日上午舉辦「賴清德、林志潔聯合競選總部開箱茶會」。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委參選人林志潔（左三）15日上午舉辦「賴清德、林志潔聯合競選總部開箱茶會」。（陳育賢攝）

行政院政務委員羅秉成15日力挺林志潔，他表示可用5個安來向新竹市民推薦林志潔。（林志潔競總提供／陳育賢新竹傳真）

民進黨新竹市立委參選人林志潔15日上午舉辦「賴清德、林志潔聯合競選總部開箱茶會」，包括行政院政務委員羅秉成與民進黨立法院黨團總召柯建銘都到場支持，加上黨籍議員、里長、大批支持者前來力挺，現場座無虛席，展現氣勢。

柯建銘表示，自己認識林志潔已經20年，長期會向她請教法律，對林志潔有3個信心，第1個信心是超專業、愛新竹，她雖然是選舉素人，但卻是立法達人，過去協助推動過很多法案。

第2個信心是超熱忱，諮詢林志潔問題，她都傾囊相助。第3個信心是超拚命，投入選戰後遇到每個新竹市民都會把握機會介紹自己，也很努力地跑行程。

柯建銘也評論藍白合議題，他表示，藍白合動作頻頻是炒作聲量，連民眾黨主席的故鄉推出的參選人都不敢用黨籍提名，居心可議，民眾黨執政市政停擺，新竹市過去的榮耀更被消磨殆盡，但請新竹鄉親不要哭泣，拜託大家支持林志潔，當選後讓新竹市重返榮耀。

而林志潔在考慮參選時，第1個請教的人就是羅秉成，因此羅秉成今天到場全力相挺，他表示，過去常與林志潔一起合作推動法案，他可用5個安來向新竹市民推薦林志潔。

第1個安是國家安全，柯建銘過去推動反滲透法時都會來向她請教。第2個安是科技安全，新竹科技產業發展需要營業祕密法規的保護，林志潔是研究營業祕密的專家。

羅秉成說，跟林志潔合作的法案多到數不清，第3到第5個安分別是，金融安全、婦女安全以及廉政安全，性平3法、假訊息管制，到妨害司法罪等許多法案的推動都有她的身影。

林志潔則表示，開場有新竹隊跳「挺台灣應援曲」熱鬧氣氛也展現團隊團結感，自己從宣布參選至今約100天，她有3個感謝，要向家人、柯建銘與競選團隊，及新竹鄉親感謝，講到這個部分她不禁感性落淚，她接著提到，很多選舉事務都是第1次，雖然很挑戰，但很開心能更接近民眾，未來會持續努力，用專業獲得新竹市民認同。

林志潔說，距離選舉剩下90天，除了原有的既定拜會行程，接下來將有開講活動向民眾說明政見，也會舉辦親子活動，針對教育、勞動、婦女權益等相關的座談，歡迎大家有空來競選總部「賴＋潔」（台語音─來家坐），盼能凝聚大家的力量，前進國會，再造光榮的新竹。