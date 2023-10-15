巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突破迦薩邊境屏障，瞄準以色列南部社區和軍事基地發動突襲。對於7日的哈瑪斯襲擊，一名以色列高級官員14日承認「判斷出錯」，並稱這是「整個以色列情報界的誤判」。

在以巴大規模衝突爆發前幾天，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）在受訪時曾揚言「哈瑪斯不敢再向以色列發動攻擊」。不過，哈瑪斯7日成功突襲以色列，證實以色列情報出錯，也打臉哈尼比的發言。

哈尼比14日晚在電視新聞發布會上表示，該委員會「對哈瑪斯自本月7日以來對以色列的攻擊行動負有責任，在哈瑪斯發動攻擊前沒有掌握任何情報訊息」，該委員會將對此次工作上的疏忽進行審查。哈尼比表示，我們確實相信哈瑪斯從「2021年與以色列的最後一場重大戰爭」中吸取了教訓。

另外，哈尼比拒絕與哈瑪斯就任何囚犯交換協議進行談判，「我們沒有辦法與我們發誓要消滅的敵人進行談判」。