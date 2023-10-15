原美活力文化藝術團昨（14）日晚間於樹林藝文中心演藝廳演出《歸鄉的遊子》成果展演，令許多觀眾為之動容，透過都市原住民的觀點與視角，敘說與探討離鄉歸鄉種種情緒的微妙轉變，以及離家返家間矛盾又近鄉情怯的複雜關係。

新北市原民局推動「新北市原住民族表演藝術培力計畫」已持續5年，今年度以強化原住民表演藝術團隊表演專業能力及團務管理為目標，協助建構原住民表演藝術團隊自主營運發展機制，保存與傳播原住民族文化藝術。

今年參與計畫的原美活力文化藝術團，將原住民族人北漂到新北市的故事再詮釋且轉化、融入傳統樂舞內，除了能欣賞原住民族傳統樂舞之美外，又能深入認識新北市原住民族人生活的心聲及遷徙流動的過程。

原美活力文化藝術團長張秀娟強調，參與新北市原民局辦理的培力計畫，獲得許多表演專業理念的啟發與技藝的精進，團員們都非常感謝有這個參與培訓與展演，也十分驕傲可以為傳承與傳播原住民族的藝術文化盡一份心力。

新北市政府原民局局長Siku Yaway林瑋茜表示，今年原民表演藝術團培力的重點是以強化原住民演藝團隊自主營運為目標，深化團員對原住民族文化的歷史根源、文化意涵的認識，充實表演藝術的專業知識與能量，奠定團隊創作能力的根基，進而成為文化傳承的重要推手，讓原住民族樂舞文化給予這時代的族人更多力量。