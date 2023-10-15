YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）陳昱瑋與直播網紅連千毅在網路展開激烈交鋒，勾惡怒在臉書暗指連在獄中替受刑人口交，遭檢方依加重誹謗罪起訴。新北地院審理後，依加重誹謗罪，判處陳昱瑋拘役50日，可上訴。

根據起訴書，勾惡去年4月間在臉書粉專「勾起你心中的惡」指稱「千億龜白嫩嫩在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很『吃得開』，你們知道吧」等語，檢方則依加重誹謗罪起訴。地院審理後，依加重誹謗罪，判處陳昱瑋拘役50日，可上訴